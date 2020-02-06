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06 февраля 2020, 12:00

Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 7 февраля

Фото из архива
Фото из архива

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 7 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу ожидается переменная облачность. Местами по востоку, а ночью и в юго-западных районах пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется северный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, днем на большей части территории страны - до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов мороза, днем - от минус 5 до плюс 1 градуса.-0-

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