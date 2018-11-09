Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси 10 ноября

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси в субботу, 10 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
По информации синоптиков, туман сохранится по всей республике в пятницу, 9 ноября. В предстоящие сутки будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На большей части территории страны синоптики прогнозируют туман. Ночью и утром в отдельных районах слабый гололед. Ветер юго-восточный 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов. Днем - от 2 до 8 градусов тепла, по юго-западу прогнозируется 9-11 градусов выше нуля.-0-
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