Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси 10 ноября

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси в субботу, 10 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

ГАИ призывает водителей быть предельно внимательными в условиях тумана В туманную погоду важно обеспечить хороший обзор и быть заметными для других участников дорожного движения. Для этого необходимо передвигаться с включенным ближним светом фар, перед поездкой очищать стекла и световые приборы.

По информации синоптиков, туман сохранится по всей республике в пятницу, 9 ноября. В предстоящие сутки будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На большей части территории страны синоптики прогнозируют туман. Ночью и утром в отдельных районах слабый гололед. Ветер юго-восточный 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов. Днем - от 2 до 8 градусов тепла, по юго-западу прогнозируется 9-11 градусов выше нуля.-0-

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