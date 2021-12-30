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30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси 31 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет облачно. Временами пройдут осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). На большей части территории страны ожидается туман. Прогнозируется слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит минус 1-7 градусов, по западу страны от нуля до плюс 2. Днем будет 1-7 градусов тепла, по востоку от нуля до минус 2.-0-
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