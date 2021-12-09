Оранжевый уровень опасности объявлен 10 декабря из-за гололеда

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 10 декабря из-за гололеда, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу ожидается преобладание облачной погоды. Во многих районах ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь, а также гололед, на дорогах гололедица. Местами возможен туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, утром и днем порывы до 14 м/с.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от нуля по югу до мину 15 градусов по северу. Днем температура воздуха составит ноль - плюс 5 градусов, по северу столбик термометра опустится до 2 градусов мороза.-0-

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