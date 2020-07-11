11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен 12 июля по юго-востоку Беларуси из-за гроз и сильных дождей в ночные и утренние часы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдут дожди. По юго-востоку ночью и утром во многих районах, а днем местами возможны грозы и сильные дожди. Ветер прогнозируется северо-западный умеренный, при грозах - порывистый.
Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до плюс 13-19. По юго-востоку страны ночью будет плюс 18-21, днем температура воздуха ожидается на уровне плюс 20-25, местами ожидается плюс 26-28.-0-