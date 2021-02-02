2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен 3 февраля по югу Беларуси из-за гололедицы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно. На большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, в южных районах с дождем). Местами возможен туман. По югу во многих районах, на остальной территории местами ожидается гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля в западных районах до минус 10 по востоку, днем будет от минус 2 до плюс 3 градусов.-0-

Прогноз погоды на неделю