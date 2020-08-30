30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен 31 августа по юго-востоку Беларуси из-за жары, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по северо-западу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах - грозы и сильные дожди. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый, в дневные часы местами сильный порывистый.

Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов выше нуля. Днем будет 24-29 градусов тепла, по юго-востоку - плюс 30-33, в западных районах страны - плюс 20-23.-0-

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