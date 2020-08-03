3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен по юго-западу Беларуси 4 августа из-за жары, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь днем местами по западной части Беларуси пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется южный 5-10 м/с, днем с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов выше нуля. Днем будет 24-29 градусов тепла, по юго-западу страны - плюс 30-32.-0-

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