6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен по югу Беларуси 7 августа из-за жары, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет небольшая облачность и без осадков. Ветер прогнозируется северо-восточный, ночью слабый, днем 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 9-15, по югу страны воздух прогреется до 19 градусов выше нуля. Днем ожидается плюс 25-30 градусов.-0-

Прогноз погоды на неделю