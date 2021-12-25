25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен по северо-востоку Беларуси 26 декабря из-за сильного ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Во многих районах страны ожидается небольшой кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, местами, а по северо-восточной половине на большей части территории порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит минус 5-10, при прояснениях - минус 11-13 градусов. Днем будет 2-7 мороза.-0-

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