Оранжевый уровень опасности объявлен по северо-западу Беларуси 21 августа из-за гроз и ветра

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен по северо-западу Беларуси 21 августа из-за гроз, сильных ливней и ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Преимущественно по северо-западной части страны пройдут дожди, грозы, местами сильные ливни. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется переменных направлений 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с, местами возможно шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов выше нуля, днем - от 18 градусов по северо-западу до плюс 31 градуса по юго-востоку.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь