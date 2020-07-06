Оранжевый уровень опасности объявлен по северо-западу Беларуси во второй половине дня из-за гроз

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен по северо-западу Беларуси сегодня во второй половине дня из-за гроз, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В период с 15.00 до 21.00 по северо-западу ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-18 м/с. В Минске гроза ожидается с 18.00 до 21.00.

Комплекс неблагоприятных явлений в ночь на 7 июля распространится на большую часть страны. Завтра в дневные часы грозы и местами сильные ливни сохранятся в юго-восточных районах.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь