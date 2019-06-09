9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен по востоку Беларуси во второй половине дня из-за гроз, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Сегодня в период до 19.00 по восточной части страны ожидаются грозы, местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах возможен град.
В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3568 BYN
|2.356 BYN
|2.36 BYN
|USD
|2.0925 BYN
|2.09 BYN
|2.094 BYN
|RUB
|3.217 BYN
|3.215 BYN
|3.22 BYN