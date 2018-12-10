10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 10 декабря из-за тумана, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Сегодня с 13.00 до 18.00 на большей части территории страны и Минской области ожидаются туманы, которые сохранятся в течение ночи и утром 11 декабря.
В Минске наблюдающийся по городу туман сохранится до конца дня и в течение ночи 11 декабря.
Видимость в туманах - 100-500 м, уточнили в Белгидромете.-0-
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