9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 10 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем при грозах в отдельных районах возможен град и сильные ливни. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с, днем в отдельных районах прогнозируется шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 16-21 градус. Днем воздух прогреется до 26-32 градусов, местами по Брестской и Гродненской областям ожидается плюс 23-25 градусов.

Синоптики предупреждают, что в дневные часы максимальная температура воздуха по восточной половине страны достигнет плюс 30-32 градусов. В четверг и пятницу 11-12 июня на большей части территории Беларуси сохранится жаркая погода.-0-

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