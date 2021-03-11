11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 12 марта из-за сильного ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). Местами прогнозируются сильный снег, метель, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер ожидается южный, юго-западный 6-11 м/с, во многих районах порывы до 15-20 м/с, днем местами по востоку до 22 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6 градусов, по востоку страны - минус 7-9. Днем будет от минус 2 по востоку до 8 градусов тепла по юго-западу.-0-

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