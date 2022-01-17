17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 17-18 января из-за сильного ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник и вторник на большей части территории Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, днем 17 января и ночью 18 января - местами до 21-24 м/с, в отдельных районах - до 25-27 м/с. Днем 17 января во многих районах страны на дорогах ожидается гололедица.

Синоптики также рассказали, какая погода прогнозируется в белорусской столице. В понедельник, 17 января, утром и днем ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, местами по городу - до 21-23 м/с. Во второй половине дня 17 января во многих районах Минска на дорогах ожидается гололедица. Во вторник, 18 января, сохранится усиление ветра порывами до 15-20 м/с, ночью местами по городу - до 24 м/с.-0-

Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь