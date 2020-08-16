Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 17 августа из-за жары

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 16 августа 2020
Минск Переменная облачность +25°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:14 В Беларуси ограничено купание в 18 зонах отдыха, запрещено в 17 Общество
11:50 Президент США рассказал о возможных кадровых перестановках в случае его переизбрания В мире
11:40 Третий этап исследований российской вакцины от коронавируса может начаться в течение 7-10 дней В мире
11:36 В Минском районе спасатели достали двоих мужчин из канализационного колодца Происшествия
11:29 Белорусские шашистки в финале онлайн-турнира Кубка наций уступили команде Монголии Спорт
11:20 В России коронавирусом за сутки заразились 4969 человек В мире
11:03 В Каменецком районе мужчина упал в питьевой колодец Происшествия
10:51 Определены победители в вольной борьбе на первенстве Беларуси в Минске Спорт
10:40 Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 17 августа из-за жары Общество
10:34 Попытка суицида в Минском районе: работники МЧС спасли женщину от прыжка с 4-го этажа Происшествия
10:21 Выход станции метро "Площадь Ленина" со стороны пл.Независимости временно закрыт Регионы
09:50 "Лион" сенсационно победил "Манчестер Сити" и стал последним полуфиналистом Лиги чемпионов Спорт
09:36 На юге Бразилии из-за урагана пострадали 16 человек В мире
09:15 Гонками четверок парных и восьмерок завершился чемпионат Беларуси по академической гребле Спорт
15.08.20
15.08.20 23:59 Почти 340 человек заразились сальмонеллезом в Канаде В мире
15.08.20 23:38 В Турции зафиксирован рекордный за 45 дней рост случаев инфицирования коронавирусом В мире
15.08.20 23:12 За минувшие сутки ВОЗ зафиксировала максимальный рост количества заразившихся коронавирусом в мире В мире
15.08.20 22:35 У берегов Маврикия село на мель и раскололось судно Wakashio В мире
15.08.20 22:07 Виталий Лисакович дебютировал в составе "Локомотива" в победном матче чемпионата России против "Краснодара" Спорт
15.08.20 21:30 Лукашенко подписал указ о полномочиях правительства Президент
15.08.20 21:27 Самолет из Санкт-Петербурга в Анталью вернулся в аэропорт вылета из-за неубранных шасси В мире
15.08.20 21:22 Лукашенко отреагировал на идею выстроить "ланцуг" от Вильнюса до Киева Президент
15.08.20 21:17 Лукашенко: у меня нет иных целей, кроме как сохранить независимое и стабильное государство Президент
15.08.20 20:47 Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул госпитализирован после падения с моста В мире
15.08.20 20:18 Проведение массовых мероприятий должно быть согласовано с местными органами власти - Конюк Общество
15.08.20 20:03 В Каире из-под завалов спасли 18 человек В мире
15.08.20 19:45 Лукашенко договорился с Путиным: Россия при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси Президент
15.08.20 19:43 Лукашенко отмечает наращивание вооруженного компонента в соседних Польше и Литве Президент
15.08.20 19:15 Служащего британской королевы подозревают в краже из Букингемского дворца В мире
15.08.20 18:45 Наезды на сотрудников милиции 9-11 августа: автомобили установлены Общество
Все новости
Все новости
Общество
16 августа 2020, 10:40

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 17 августа из-за жары

Фото из архива
Фото из архива

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 17 августа из-за жары, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается переменная облачность. Преимущественно будет без осадков. Ветер неустойчивый 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10-16 тепла, днем - 25-31 градус со знаком плюс. Днем на большей части территории страны максимальная температура воздуха достигнет плюс 30-31 градуса.-0-

Смотрите подробный прогноз погоды для вашего города

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
погода прогноз погоды
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
В Беларуси ограничено купание в 18 зонах отдыха, запрещено в 17
Александр Конюк. Фото из архива Проведение массовых мероприятий должно быть согласовано с местными органами власти - Конюк
Фото из архива Наезды на сотрудников милиции 9-11 августа: автомобили установлены
Фото из архива В Беларуси выздоровели и выписаны 66 747 пациентов с COVID-19
Республиканская акция МЧС "В центре внимания - дети!" стартует 17 августа
Фото из архива Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 53 районах Беларуси
Главное
Александр Лукашенко во время совещания Лукашенко: нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники
Лукашенко подписал указ о полномочиях правительства
В Беларуси выздоровели и выписаны 66 747 пациентов с COVID-19
В Беларуси убрано более 80% зерновых и зернобобовых культур
Топ-новости
Лукашенко: не надо убаюкивать мирными акциями, мы видим, что в глубине происходит
Лукашенко договорился с Путиным: Россия при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси
Проведение массовых мероприятий должно быть согласовано с местными органами власти - Конюк
Лукашенко об угрозах в адрес семей военнослужащих: не надо играть с огнем
Выход станции метро "Площадь Ленина" со стороны пл.Независимости временно закрыт
В Беларуси ограничено купание в 18 зонах отдыха, запрещено в 17
Наезды на сотрудников милиции 9-11 августа: автомобили установлены
МИД: Беларусь настроена на сохранение коммуникации и продолжение диалога с ЕС
Минспорт выступает за решение проблем, даже самых сложных, мирным путем
"Лион" сенсационно победил "Манчестер Сити" и стал последним полуфиналистом Лиги чемпионов
БСЖ призывает отказаться от насилия и сохранить единство в обществе
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 53 районах Беларуси
МЧС просит не отпускать детей одних на водоемы
Республиканская акция МЧС "В центре внимания - дети!" стартует 17 августа
За минувшие сутки ВОЗ зафиксировала максимальный рост количества заразившихся коронавирусом в мире
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Подготовка к учебному году Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.