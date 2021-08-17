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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 18 августа из-за гроз, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.В среду будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по восточной половине страны пройдут дожди, прогремят грозы, в отдельных районах ожидаются сильные ливни. Днем будет без существенных осадков, лишь по восточным районам республики местами прогнозируются кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах будет слабый туман. Ветер юго-западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с, ночью при грозах местами шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.Температура воздуха ночью составит плюс 9-15, по юго-востоку до плюс 17 градусов. Днем будет 18-24 градуса тепла.-0-