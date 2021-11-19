19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 20 ноября из-за сильного ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории страны пройдут дожди. Днем местами возможны кратковременные дожди, по северо-востоку мокрый снег. Ветер прогнозируется западный, северо-западный 6-11 м/с, во многих районах с порывами до 15-20 м/с, местами 21-24 м/с.

Температура воздуха ночью составит от плюс 1 по северо-востоку до 9 градусов выше нуля по юго-западу, днем - 5-11 градусов тепла.-0-

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