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21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 22 октября из-за тумана, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы на большей части территории страны ожидается туман. Ветер прогнозируется ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля, днем - от плюс 14 по северу до 22 градусов тепла по югу страны.-0-