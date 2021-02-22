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22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 23 февраля из-за тумана, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Ночью будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем ожидается увеличение облачности, в отдельных районах пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами, а ночью и утром по Брестской и Гродненской областям на большей части территории страны прогнозируется туман. В отдельных районах будет слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер ночью будет переменных направлений слабый, днем - юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от нуля до минус 6 градусов, по востоку - минус 7-13. По юго-западу страны температура воздуха днем будет 1-7 градусов тепла.-0- Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!