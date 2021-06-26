26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 27 июня из-за гроз и ливней, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями, во многих районах пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром на большей части территории страны прогремят грозы, при грозах в отдельных районах ожидаются сильные ливни. Ветер прогнозируется северный, северо-западный умеренный, при грозах в отдельных районах сильный порывистый, ночью и утром местами шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов тепла, днем будет 21-27 градусов выше нуля, по юго-востоку - плюс 28-31.-0-

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