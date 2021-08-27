27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 28 августа из-за дождей и тумана, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





В субботу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, местами прогремят грозы. Ночью во многих районах Брестской области, днем местами по северу республики ожидаются сильные дожди. В ночные и утренние часы на большей части территории прогнозируется туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.





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