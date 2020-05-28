28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 29 мая из-за сильного ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью по юго-востоку страны пройдут дожди, грозы, временами сильные дожди. Утром и днем на большей части территории также прогнозируются дожди, местами возможны грозы и сильные дожди. Ветер будет северный, северо-восточный 5-10 м/с, порывы будут достигать 14 м/с, а ночью по юго-востоку и днем во многих районах страны порывы будут до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью будет плюс 7-13 градусов. Дневная температура составит 12-18 градусов тепла, по юго-востоку - плюс 19-23 градуса.

Синоптики также предупреждают о ветреной и дождливой погоде 30 и 31 мая.-0-

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