29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 30 ноября из-за ветра и снега, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет облачно. На большей части территории страны пройдет снег, мокрый снег, по северу страны - сильный снег. Местами прогнозируется метель. Ночью по востоку страны пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах возможна гололедица, в отдельных районах будет слабый гололед. Ветер западный 6-11 м/с, на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами 15-20 м/с.
Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 5 до плюс 1 градуса.-0-
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