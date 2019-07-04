4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 5 июля из-за сильного ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью по северо-западу, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, ночью местами, утром и днем во многих районах - до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, местами - плюс 13-14. Днем будет 13-19 градусов выше нуля, по югу - до плюс 23.-0-

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