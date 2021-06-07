7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 8 июня из-за гроз, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет переменная облачность. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В дневные часы по востоку при грозах местами возможны град и сильные ливни. Ветер будет северный, ночью слабый, днем 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, в дневные часы по востоку местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 10-16 градусов. В дневные часы воздух прогреется до 21-27 градусов тепла.-0-

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