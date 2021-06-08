8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 9 июня из-за гроз, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ночью ожидается переменная облачность, днем будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, грозы. В дневные часы при грозах местами град и сильные ливни. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется северный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с, в дневные часы местами возможно шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля, днем - 20-26 градусов тепла.-0-

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