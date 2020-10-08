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8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 9 октября из-за тумана, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет облачно с прояснениями. Преимущественно по востоку пройдут дожди. В ночные и утренние часы на большей части территории страны ожидается туман. Ветер прогнозируется южный 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, по юго-западу при прояснениях - плюс 4-6. Днем будет 13-18 градусов тепла.-0-