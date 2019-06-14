Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за гроз во второй половине дня

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 14 июня из-за гроз во второй половине дня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Сегодня с 15.00 до 21.00 на большей части территории ожидаются грозы, местами при грозах сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах град.
Грозовая обстановка сохранится до 23.00 14 июня.-0-
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