Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси во второй половине дня из-за гроз

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси сегодня во второй половине дня из-за гроз, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В период с 13.00 до 19.00 на большей части территории страны ожидаются грозы, которые сохранятся до конца дня. В Минске гроза прогнозируется в период с 15.00 до 19.00.
В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.-0-
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