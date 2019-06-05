5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси во второй половине дня из-за гроз, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сегодня в период до 21.00 на большей части территории Беларуси, в том числе в Минске, ожидаются грозы.

В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.-0-

В Минске из-за дождя подтопило два участка дорог По оперативным данным, в результате непогоды было зафиксировано подтопление участка дороги на перекрестке улиц Сапеги и Гурского в Московском районе столицы.

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