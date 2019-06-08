8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси во второй половине дня из-за гроз, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сегодня в период до 22.00 в отдельных районах Беларуси ожидаются грозы, местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах возможен град.

В Минске грозы, местами ливни, шквалистый ветер и град прогнозируются в период с 15.00 до 22.00. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.-0-

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