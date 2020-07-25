Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси во второй половине дня из-за гроз

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси сегодня во второй половине дня из-за гроз, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"С 15.00 до 20.00 во многих районах страны и в Минске ожидаются грозы, которые сохранятся до 22.00", - проинформировали в Белгидромете.

В воскресенье, 26 июля, прогнозируется переменная облачность, ночью в отдельных районах, днем по юго-восточной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер ожидается неустойчивый умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит от плюс 10 градусов по северо-западу до 18 градусов выше нуля по югу. Днем будет 23-29 градусов тепла.-0-

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