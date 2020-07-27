Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси во второй половине дня из-за гроз

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси сегодня во второй половине дня из-за гроз, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Сегодня в период с 15.30 до 21.00 во многих районах страны ожидаются грозы, при грозах местами возможны сильные ливни, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с, град. Комплекс неблагоприятных явлений сохранится до 23.00", - рассказали в Белгидромете.

Завтра, 28 июля, будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов выше нуля, днем - 24-30 градусов.-0-

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