Орда: депутат должен отстаивать стабильность, интересы людей и всей страны

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда на выборах в Палату представителей Национального собрания отметил, что выборы - это определение будущего страны, поэтому, если гражданину небезразлично ее развитие, он обязательно примет участие в голосовании, сообщили БЕЛТА в ФПБ.

"Сегодня мы выбираем депутатов парламента. Это те люди, которые принимают законы, влияющие на нашу жизнь. Поэтому очень важно, чтобы они были подготовленные, с конструктивной позицией, - подчеркнул Михаил Орда. - Для меня выбор при голосовании основан на трех принципах: человек должен болеть за свою страну, за сохранение стабильности и мира, уметь отстаивать интересы людей. Я уверен, такие кандидаты есть в каждом округе".

Профсоюзы активно включились в избирательную кампанию с самого начала. Многие - в качестве национальных наблюдателей. ФПБ с первого дня досрочного голосования аккумулирует информацию изо всех регионов и имеет полную и оперативную картину с мест о том, как проходят выборы, имеются ли нарушения.

Около 9 тыс. профсоюзных активистов работают в составе участковых избирательных комиссий, 10 штатных работников профорганизаций выдвинуты кандидатами в депутаты.

На участке Михаил Орда пообщался с наблюдателями от ОБСЕ.-0-

Фото ФПБ