Орда: фейки и вбросы о ходе голосования появились уже в первый день

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фейки и вбросы о ходе голосования появились уже в первый день. Об этом сообщили в общественном информационном центре по наблюдению за референдумом по итогам первого дня досрочного голосования, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

На протяжении дня специалисты центра аккумулировали данные от наблюдателей со всех регионов. Нарушений, которые могли бы повлиять на ход и результат голосования, не выявлено. Отдельные технические вопросы, которые возникали на местах, оперативно решались членами комиссий. В частности, это касается вопросов размещения на участках наблюдателей и членов избирательных комиссий, вопросов проведения фотосьемки. Во всех этих случаях члены избирательных комиссий учли рекомендации наблюдателей. Отмечены также единичные случаи, когда возникали вопросы нахождения на участках наблюдателей, которые были аккредитованы в последнюю очередь. Поскольку установлено, что на участке в период досрочного голосования одновременно могут находиться три наблюдателя, этим людям было предложено прийти в другое время, когда свое право на наблюдение реализуют те, кто аккредитовался раньше.

"И в первую, и во вторую половину дня мы получали информацию от наблюдателей практически со всех участков страны. Ситуация во всех регионах спокойная, люди голосуют достаточно активно, - отметил председатель ФПБ Михаил Орда. - Но вместе с тем мы видим, что есть силы, которые настроены на разрушение, и из-под полы, из-за угла они делают все, чтобы навредить собственной стране. И уже в первый день досрочного голосования начали распространять фейки. Якобы завышены данные по количеству избирателей или где-то неправильно опечатана урна, будто бы кого-то не пустили на участок. Мы проверили каждый такой сигнал. Связались с наблюдателями на местах. Не подтвердился ни один вброс. Все это говорит о том, что это очередная попытка раскачать ситуацию на пустом месте".

Общественный информационный центр по наблюдению за референдумом открылся сегодня в национальном профцентре. Ежедневно в центре аккумулируется информация о ходе референдума от более чем 40 тыс. национальных наблюдателей.-0-

Фото Павла Орловского