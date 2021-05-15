Орда: фестиваль "Вытокi" должен стать еще одной хорошей традицией

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль "Вытокi" должен стать еще одной хорошей традицией Беларуси. Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда на открытии спортивно-культурного фестиваля, который состоялся сегодня в Лиде. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

"Символично, что старт этому фестивалю под очень емким названием "Вытокi" дан именно сегодня - в Международный день семьи. Потому что с семьи все начинается. Как сложится жизнь человека, каким он вырастет, какие у него будут ценности - все это закладывается и формируется именно в семье. Но не менее важна и роль государства: то, какие условия создаются в стране для развития детей", - сказал Михаил Орда.

По его словам, сегодня мы видим, что в Беларуси вопросу поддержки семей с детьми уделяется очень большое внимание. "И это не только финансовая помощь, трудовые и социальные гарантии работникам, у которых есть дети, но и создание возможностей для того, чтобы каждый ребенок мог развивать свои способности. И в спорте, и в творчестве, и в других направлениях", - подчеркнул председатель ФПБ.

Профсоюзы также вносят свой вклад в создание необходимых условий для полезного отдыха и занятий детей. "У нас действует 103 спортивные школы, причем не только в городе, но и на селе - это более 50 видов спорта. Во многих школах работают именитые тренеры-спортсмены, для детей они становятся настоящими наставниками и в спорте, и в жизни. И самое важное для нас в этом вопросе то, что дети заняты полезным делом. Эти ребята не обязательно в будущем станут великими спортсменами, но они с детства будут приучены к здоровому и активному образу жизни. Они воспитают в себе характер, волю к победе. Научатся работать в команде, поддерживать друг друга. А это пригодится в жизни каждому человеку", - отметил Михаил Орда.

И поэтому, безусловно, профсоюзы поддержали идею проведения этого знакового спортивно-культурного фестиваля. "Это очень хорошая возможность для каждого попробовать свои силы, пройти мастер-класс у знаменитых спортсменов, зарядиться энергией спорта и творчества. Сегодня только первый день этого масштабного мероприятия, но активность детей, то, с каким азартом и увлеченностью они участвуют во всех акциях, общая атмосфера единства всех участников, говорит о том, что этот фестиваль должен стать еще одной хорошей традицией для нашей страны", - заключил председатель ФПБ.-0-

Фото НОК Беларуси