Орда: мы должны показать всем, кто в нашей стране хозяин

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы должны показать всем, кто в нашей стране хозяин, заявил в эфире "Беларусь 1" председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда. Сегодня он принял участие во встрече с молодежным активом отраслевых профсоюзов в Логойском районе, сообщает БЕЛТА.

"Мы сегодня видим, что люди консолидируются, потому что понимают, к чему могут привести беспорядки, происходящие в стране, а также призывы в интернете. Мы, безусловно, видим, что люди устали от происходящего и самое главное - они понимают, что можно сегодня потерять, - сказал Михаил Орда. - Мы подали заявку на проведение мероприятия и приглашаем всех желающих, которые хотят высказать свою позицию, кому небезразлична судьба нашей страны, прийти в воскресенье и эту позицию четко и ясно высказать и показать. По большому счету, показать, кто в нашей стране хозяин и что нами не будут управлять из-за рубежа и командовать нами. Белорусы - неглупые люди. Это мероприятие мы проводим вместе с нашими общественными организациями - молодежными, женскими, ветеранскими, "Белой Русью". Нас много, и мы вместе".

Председатель ФПБ отметил, что на коммуникационных площадках, организованных профсоюзами, рассматриваются все актуальные для общества вопросы. Во время встречи с молодежным активом отраслевых профсоюзов обсуждались самые разные вопросы - от практики применения трудового законодательства, защиты социально-экономических прав людей до предложений по изменениям в Конституцию и в целом по ситуации в стране.

В эти дни в Логойском районе проходит шестая смена курсов молодежного профсоюзного актива. Каждую неделю здесь обучаются 60 человек - представители двух отраслевых профсоюзов. На этой неделе - актив профсоюзов работников АПК и строительства. Главная цель - научить молодых профсоюзных активистов применять на практике навыки эффективной работы по защите трудовых и социально-экономических интересов работников как в досудебном порядке, так и в судах.-0-