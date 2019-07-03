Орда: мы должны помнить каждого, кто боролся за наш мир и свободу

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзный актив по всей стране присоединился к акции "Беларусь помнит. Помним каждого". В День Независимости цветы к мемориалу "Курган Славы" возложили председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда и руководители отраслевых профсоюзов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

"Для каждой белорусской семьи это особенный день, ведь война не обошла стороной никого. У каждого из нас есть своя личная, семейная история о тех героях, которые воевали за свободу и независимость, - отметил Михаил Орда. - В этот день во всей стране отдают дань памяти нашим предкам, которые непростой ценой добыли Победу. А также тем, кто своим трудом восстановил нашу страну. Благодаря им мы сегодня живем в мирном и свободном государстве. И наш с вами долг сохранить эту независимость".

Михаил Орда подчеркнул, что для профсоюзов уже стало доброй традицией в знаковые даты собираться возле Кургана Славы - символа Великой Победы, героизма и мужества нашего народа.

"75 лет мы живем в мирной и спокойной стране, и где-то в суете повседневных дел и забот мы, может быть, где-то и забываем, насколько это ценно. Мы сегодня должны помнить каждого, кто боролся за наш мир и свободу, и память об этом передавать нашим детям", - сказал председатель ФПБ.-0-

Фото пресс-службы ФПБ