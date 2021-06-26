Орда: на фестивале "Вытокi" отчетливо чувствуется атмосфера единения

26 июня, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. На фестивале "Вытокi" отчетливо чувствуется атмосфера единения. Об этом в беседе с журналистами сказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда на открытии спортивно-культурного фестиваля в Мозыре, передает корреспондент БЕЛТА.

Мозырь - четвертый город, который принимает фестиваль. "Сегодня можно с уверенностью сказать, что эта идея себя оправдывает. Фестиваль называют и спортивным, и культурным, и семейным. Мы видим, что он дарит много хороших эмоций. На празднике отчетливо чувствуется атмосфера единения, когда приходят целыми семьями, когда родители радуются спортивным достижениям детей. Ребята выступают на разных площадках, родители тоже пробуют различные виды спорта, тренируются", - сказал председатель ФПБ. По его мнению, это очень хорошее начало для того, чтобы в семьях культивировались спорт и здоровый образ жизни.

Михаил Орда убежден, что у детей должны быть разные увлечения, занятия. "В нашей стране таких возможностей очень много. Только в Федерации профсоюзов работает более 100 спортивных школ, 1,3 тыс. спортивных отделений. Это большое направление, где представлены десятки видов спорта, где тысячи тренеров и педагогов", - подчеркнул председатель ФПБ. По его словам, они не только тренируют в конкретном виде спорта. "Это педагоги, которые учат проходить сложности, трудности и побеждать. Важно пройти эту школу всем", - заключил Михаил Орда.

Михаил Орда

Фестиваль "Вытокi" объединил в Мозыре тысячи жителей и гостей Гомельского региона. Каждый может выбрать направление, близкое по духу, - спорт, искусство, музыку, литературу, бренд-менеджмент.

На открытии участников и гостей фестиваля приветствовали двукратный бронзовый призер летних Олимпийских игр, многократная чемпионка мира по гребле на байдарках и каноэ Марина Литвинчук и заслуженный деятель культуры Беларуси Светлана Стаценко. "Это очень яркое мероприятие. Спорт объединяет. В Мозыре много ребят занимаются спортом, завоевывают медали. И для юного поколения поучаствовать в таком фестивале, попробовать себя в разных видах спорта и за это еще получить приз - приятный стимул", - отметила Марина Литвинчук.

С этим утверждением согласна и молодая мама Диана Сопот. На фестиваль в Мозырь она приехала из Калинковичей с двумя детьми двух и пяти лет. "Даже такие малыши получили бейджи участников и с удовольствием проходят испытания. Очень здорово, что есть активности для всех возрастов. На фестивале классная атмосфера", - поделилась Диана Сопот.

В городе развернулось множество зон активностей. Желающие могут пройти олимпийский квест, поучаствовать в тематических семинарах. Работают арт-выставка, выездной планетарий, игровые интерактивные семейные площадки, выставки-продажи изделий региональных мастеров. Запланированы танцевальные и вокальные мастер-классы. Фестивальная программа в Мозыре завершится вечерним гала-концертом с участием популярных артистов. В 22.30 небо Мозыря раскрасит праздничный фейерверк.

Спортивно-культурный фестиваль "Вытокі" в 2021 году пройдет также в Бобруйске (15-17 июля) и других городах Беларуси. Финальным аккордом станет масштабный праздник, который планируется провести в конце августа в Минске.

"Вытокi" - белорусский бренд, который знакомит с национальной белорусской культурой, историей и традициями, спортивными достижениями региона. Основные задачи проекта - создание социально-образовательного пространства, которое объединяет людей разных интересов и возрастов, продвижение региональных и национальных брендов, а также достижений в спорте, науке и искусстве.

Вход на все фестивальные мероприятия бесплатный. Организаторы фестиваля - Национальный олимпийский комитет, Федерация профсоюзов Беларуси, ООО "АртХаос" и ООО "БелБрендАудит".-0-

Геннадий Соловей, Виктор Лукашенко, Михаил Орда

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Фото Сергея Холодилина, НОК Беларуси