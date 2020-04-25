Орда: нужно чтить подвиг старшего поколения ради будущей мирной жизни

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы должны чтить подвиг старшего поколения ради будущей мирной жизни. Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда во время республиканского субботника, который традиционно профсоюзы проводят на Кургане Славы, передает корреспондент БЕЛТА.

"75 лет на белорусской земле нет войны. Мы мирно живем, мирно работаем, растим своих детей. Белорусы заплатили высокую цену за эту Победу. Поэтому сегодня мы должны сделать все, чтобы сохранить память о подвиге старшего поколения ради будущей мирной жизни", - отметил Михаил Орда.

На Кургане Славы сегодня работали около 100 человек - аппарат Федерации профсоюзов, представители отраслевых профсоюзов, спортивного клуба ФПБ. Здесь проведены подготовительные работы по возведению стелы для установки боевой машины "Катюша". Кроме того, обновлены информационные стенды, отремонтированы ступени, приведена в порядок территория.

"К 75-летию Великой Победы мы решили установить здесь, у подножия Кургана, боевую "Катюшу". Это без преувеличения легенда времен Великой Отечественной войны. Экипажи этих машин были задействованы практически во всех знаковых боях и сыграли огромную роль в достижении Победы, - сказал Михаил Орда. - Поэтому мы и решили, что эта машина, как знак памяти и уважениям всем нашим героям того времени, должна появится у Кургана. "Катюшу" мы привезли из России. Ее уже отреставрировали".

В этом году на субботнике профсоюзные организации по всей стране работают у мемориалов, памятников, на братских захоронениях времен Великой Отечественной войны. Например, в Бресте профсоюзы наводят порядок у мемориального захоронения лагеря-госпиталя "Ревир". Большая работа проводится профсоюзами Гродненщины в мемориальных комплексах "Шауличи" Волковысского района, "Скорбящая мать" на месте сожженной деревни Княжеводцы, у памятного мемориала вблизи деревни Шимки Мостовского района.-0-