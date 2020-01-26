Орда: нужно уходить от уравнительного принципа в формировании пенсии

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда считает, что в Беларуси необходимо уходить от уравнительного принципа в формировании пенсии. Такое мнение он высказал в программе "Неделя" в эфире СТВ, сообщает БЕЛТА.

Федерация профсоюзов Беларуси не видит необходимости сокращения декретного отпуска "Я озвучу мнение профсоюзов. Это завоевание нашего государства - социальная гарантия для тех женщин, которые рожают детей. И у нас сегодня всемерно поддерживается рождаемость - это один из стратегических вопросов в стране", - сказал председатель ФПБ Михаил Орда.

Вопросы пенсионного обеспечения планируется рассмотреть на VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси. Мероприятие запланировано на конец февраля. "Мы говорим сегодня о том, что наша пенсионная система работает, пенсии выплачиваются своевременно. Но, безусловно, любая система, которая касается миллионов людей, требует пристального внимания в части того, что нужно дополнить и усовершенствовать. Один из вопросов, который есть в системе пенсионного обеспечения, - это уравнительный принцип. Когда сегодня не важно, сколько ты зарабатываешь, если ли у тебя высокая квалификация труда, что ты отвечаешь за большой участок работы. Этого не должно быть. Необходимо учитывать, какой вклад человек внес и в производство, и в работу", - сказал Михаил Орда.

По его словам, параллельно должна развиваться накопительная пенсия. "Здесь, безусловно, нужно посмотреть и учесть разные нюансы, чтобы эта система работала на практике без сбоев, объективно", - отметил председатель ФПБ.

Михаил Орда подчеркнул, что самый важный вопрос, который будет обсуждаться на съезде, как еще усовершенствовать систему эффективной защиты прав граждан. "Главная задача профсоюзов - защищать и отстаивать интересы наших людей. Глава государства определил, что основа основ - честное и справедливое отношение к человеку. Это главный фундамент работы профсоюзов", - добавил он.-0-