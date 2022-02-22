Орда: в первый день досрочного голосования серьезных нарушений не выявлено

Михаил Орда. Фото из архива

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первый день досрочного голосования серьезных нарушений не выявлено, сообщил журналистам председатель ФПБ Михаил Орда, передает корреспондент БЕЛТА. "Сегодня началось досрочное голосование. Это очень удобный формат для людей. На сегодняшний день, по той информации, которая есть у нас, каких-то проблемных вопросов нет, и нарушений, которые бы могли повлиять на ход референдума, не выявлено. У людей есть возможность прийти и свободно проголосовать", - сказал Михаил Орда. /Будет дополнено/.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!