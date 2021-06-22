Орда о санкциях: белорусы выстоят, но этот факт подавления страны навсегда останется в истории

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы выстоят, но этот факт подавления страны навсегда останется в истории. Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда выступил с видеообращением в связи с введением очередных экономических санкций. Оно размещено на YouTube-канале ФПБ, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня уже понятно, что для тех, кто призывает и вводит экономические санкции, мы, белорусы, для них не люди. Мы для них всего лишь пешки. Ради своих амбиций они готовы жертвовать миллионами судеб граждан нашей страны. Их не волнует то, что люди могут остаться без работы, без заработной платы. Их не волнует то, что наши родители могут остаться без пенсии, а мамы с детьми - без пособий. Им безразлично, что кто-то может лишиться дорогостоящего лечения или хорошего образования, - сказал Михаил Орда. - Сегодня мы видим, что по большому счету им нет дела до того, что под ударом может оказаться все то, что создавали мы, белорусы, своим трудом на протяжении десятков лет. Более того, именно этого они и добиваются. И сами об этом открыто говорят: мол, люди пострадают, но в этом для них нет ничего страшного".

Председатель ФПБ отметил, что мы помним уроки истории. "И помним, что это уже было в нашем прошлом. 80 лет назад мы уже слышали красивые лозунги и обещания сладкой жизни. А в результате нашу страну практически разрушили. Мы сегодня говорим, что это была военная интервенция. Сейчас это интервенция, но она носит экономический характер. Изменились методы, но цель остается той же - подчинить нашу страну, - подчеркнул он. - Я обращаюсь ко всем политикам Евросоюза и США. Оглянитесь на историю. Вспомните, сколько жертв принесено вашими предшественниками в результате экономической и политической агрессии. Вы подрываете сегодня не только экономику Беларуси. Вы подрываете устоявшийся мировой порядок. И по сути играете миллионами человеческих жизней и человеческих судеб".

Михаил Орда добавил: "Хотите побольнее ударить по простому белорусу, чтобы вызвать хаос, недовольство и разруху? Но вы должны понимать, что белорусы выстоят. Но этот факт циничного отношения к людям и агрессивного вашего поведения, подавления страны навсегда останется в истории. И на вашей совести".-0-