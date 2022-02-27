Орда: общественный инфоцентр отслеживает в интернете фейки о нарушениях на референдуме

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественный информационный центр отслеживает фейки, любую информацию в интернете о якобы нарушениях на референдуме, сообщил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Что касается каких-то случаев или фейков, безусловно, мы в интернете их видим. Наши операторы в центре работают. Если в интернете появляется малейшая информация, мы сразу же ее проверяем благодаря обратной связи с нашими наблюдателями", - сказал Михаил Орда.

В частности, он рассказал о случае в Железнодорожном районе Витебска. Поступила информация, что урна якобы очень плохо опечатана. "Мы оперативно проверили. Уже через 15 минут имели видео, на котором было четко видно, что урна опечатана согласно всем правилам и нормам и что это абсолютный фейк", - отметил председатель Федерации профсоюзов Беларуси.

Известно также о сугубо технических случаях, когда люди приходят на участки и не находят себя в списках, потому что они в январе зарегистрировались, а списки составлялись в декабре. "Или, допустим, у них работа в одном месте, а зарегистрированы они в другом городе. Комиссии очень оперативно работали, помогали, разъясняли людям, как они могут реализовать право и проголосовать. Это говорит о том, что все работают слаженно, на результат", - подчеркнул он.

Михаил Орда отметил: голосование на участках проходит комфортно и в спокойной обстановке. Все участки открылись вовремя. Нормы избирательного законодательства соблюдены, подчеркнул он.

В национальном профцентре с начала досрочного голосования работает общественный информационный центр, в котором аккумулируется информация от наблюдателей из всех регионов, как проходит голосование на референдуме. С первого дня досрочного голосования специалисты центра держат постоянную связь с наблюдателями, непосредственно работающими на участках.-0-

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