Орда: проект новой Конституции отвечает запросам людей

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект новой Конституции отвечает запросам людей. Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

"Наша страна не то что молодая, она абсолютно юная. Четверть века - это очень небольшой период в историческом развитии. Но за это время на основе действующей Конституции нам удалось построить основы нашего государства, заложить фундамент для дальнейшего развития независимой Беларуси. Но сегодня пришло время идти дальше. И в Конституции, безусловно, должны найти отражение те запросы, которые сегодня есть в обществе. Именно поэтому на Всебелорусском народном собрании в феврале этого года и было принято решение о необходимости реформирования Основного закона страны", - сказал Михаил Орда.

Председатель ФПБ подчеркнул, что работа над Конституцией - это коллегиальный труд. "Потому здесь должны сочетаться юридический, практический, творческий подходы. В обсуждении изменений приняло участие очень большое количество людей. Как непосредственно юристов, законодателей, так и представителей трудовых коллективов, молодежи, общественных объединений. Что мы видим по итогу этих обсуждений? Что сегодня самое важное для людей? Это независимость нашего государства, сохранение и поддержание мира и стабильности, устойчивость государства, государственных институтов, совершенствование социальных гарантий и возможностей для развития человека. Проект нового Основного закона страны как раз и нацелен на то, чтобы обеспечить все эти запросы людей. При этом важно понимать, как внесенные изменения будут работать на практике и какой в жизни это даст результат. Здесь нужен очень тонкий, взвешенный и аккуратный подход. Потому что любая норма Конституции должна быть в последующем реализована в законодательстве. И здесь, безусловно, самый важный принцип - это не навредить: ни людям, ни государству в целом", - отметил он.

Михаил Орда добавил, что в дальнейшем подготовленный проект Конституции будет вынесен на всенародное обсуждение. "Документ будет вынесен на референдум, где непосредственно гражданами и будет приниматься окончательное решение", - сказал он.

В состав рабочей группы по доработке проекта новой Конституции страны, сформированной Президентом, вошли глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова и представители обеих палат парламента, заместитель госсекретаря Совета безопасности Александр Рахманов, руководитель Аппарата Совета Министров Константин Бурак, зампредседателя Конституционного суда Наталья Карпович и судья Ольга Сергеева, председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, помощник главы государства Александр Косинец и доктор педагогических наук, профессор Александр Радьков.-0-