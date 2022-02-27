Орда рассказал, как повлияет на политический ландшафт Беларуси введение единого дня голосования

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда рассказал журналистам, как повлияет на политический ландшафт Беларуси введение единого дня голосования, передает корреспондент БЕЛТА.

"Такие подходы приняты во многих государствах. И как показывает практика, здесь действительно много плюсов. Самое элементарное - это значительно экономит средства на проведение электоральных кампаний, - рассказал Михаил Орда. - Ну и что еще более важно: это способствует в целом развитию политической системы. Те же партии могут в одно время выдвигать своих представителей на всех уровнях. Граждане в свою очередь более четко будут представлять, кто и что из себя представляет. Какие у кого программы, подходы. И соответственно, будут выбирать то, что им ближе".

Председатель ФПБ подчеркнул: каждый должен проявлять социальную ответственность, вносить свой вклад в развитие общества и государства.

"Государство у нас достаточно молодое. 30 лет в историческом плане - это совершенно незначительный период. И знаете, все это время очень многие вопросы государство брало на себя. Мы в своей профсоюзной работе тоже это видели. Например, вопросы охраны труда. Казалось бы, важнейший для человека вопрос. Но мы постоянно сталкивались с тем, что человека надо заставлять позаботиться о себе. И так по многим направлениям. Но сегодня мы уже видим, что наша нация повзрослела. Пришло время, когда каждый должен брать на себя определенную ответственность. Это очень широкий вопрос. И его нельзя сводить только к каким-то материальным вещам, как сегодня кто-то думает, - подчеркнул Михаил Орда. - Это буквально все: ответственность человека за результат своего труда, за себя и свою семью, за свою страну. Без этого не будет развития".-0-

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