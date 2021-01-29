Орда: санкции против предприятий - экономическая война против простых белорусов

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкции против предприятий - экономическая война против простых белорусов. Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

"Решение о введении санкций абсолютно незаконное и необоснованное. И страдают от него в первую очередь обычные работники. Причем не только тех организаций, которые попали в санкционный список. Но и многих других. Когда ограничивается работа одного предприятия, это в любом случае отражается и на других. Нарушаются производственные цепочки, сокращаются поступления в бюджет. И самое главное, в результате люди могут остаться без работы и зарплаты. Это фактически экономическая война против простых белорусов", - подчеркнул Михаил Орда.

Федерация профсоюзов Беларуси уже обратилась в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций с жалобой на действия Евросоюза. Поскольку в резолюциях ООН не раз подчеркивалось, что санкции всегда оказывают серьезное воздействие на экономические и социальные права людей и ущемляют право на труд.

"Создается впечатление, что европейские чиновники видят только то, что хотят видеть. И просто игнорируют международное право. При этом они манипулируют общественным мнением. Прикрываются тем, что якобы наши работники сами вступают за ограничение своего права на труд. Мы спросили у людей, готовы ли они остаться без работы, без зарплаты и других выплат. Как это, например, случилось в результате санкций с работниками белорусского санатория в Литве. 26 января мы опубликовали коллективное открытое письмо о несогласии трудящихся Беларуси с введением экономических санкций. Буквально за три дня 1 113 000 работников предприятий и организаций страны подписали это письмо. Важно отметить, что трудящиеся выразили солидарную поддержку при сборе подписей в 21 тыс. первичной профсоюзной организации", - отметил председатель ФПБ.

Михаил Орда подчеркнул, что сейчас профсоюзы формируют списки и в ближайшее время намерены отправить все собранные подписи в Совет Европейского союза. "Чтобы напомнить европейским политикам, что никто, в том числе Евросоюз, не имеет права лишать людей работы и заработной платы", - добавил он.

В пресс-службе напомнили, что позицию ФПБ поддерживают зарубежные профсоюзы. Заявление о недопустимости санкционной политики и ограничения права на труд уже приняли более десятка крупнейших международных профсоюзных объединений СНГ и Европы. Соответствующие письма о солидарности и поддержке работников белорусских предприятий поступают в адрес Федерации профсоюзов Беларуси. -0-